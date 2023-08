V Čepovanu se je začela mednarodna umetniška rezidenca za mlade

Čepovan/Nova Gorica, 25. avgusta - V Čepovanu se danes začenja mednarodna umetniška rezidenca za mlade Art of Nature, ki bo potekala do 30. avgusta. Izbor sodelujočih umetnikov je potekal po mednarodnem javnem pozivu za mlade do 30 let, ki so vključeni v šolanje na umetniških gimnazijah ali akademijah in za mlade umetnike, ki so na začetku profesionalne umetniške poti.