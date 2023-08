Rusija zavrača domneve, da je odredila umor Prigožina

Moskva, 25. avgusta - Ruske oblasti so danes zavrnile govorice, da naj bi odredile umor vodje ruske najemniške vojske Wagner Jevgenija Prigožina, ki naj bi umrl v sredinem strmoglavljenju letala pri Moskvi. Špekulacije so označile za lažne in dodale, da te "na Zahodu prihajajo iz določenega zornega kota", poroča britanski BBC.