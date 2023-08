Črnogorski narodni parki letos z rekordnim obiskom in prihodki

Podgorica, 27. avgusta - Narodni parki v Črni gori so letos prvič v zgodovini presegli dva milijona evrov prihodkov, kar je bistveno več kot v prejšnjih letih, je sporočil črnogorski premier Dritan Abazović. Po njegovih navedbah so doslej imeli 140.000 več obiskovalcev kot v enakem obdobju lani in 80.000 več kot v rekordnem turističnem letu 2019.