Swiatek na isti strani žreba z Ribakino, Alcaraz z Medvedjevom

New York, 25. avgusta - Žreb za odprto prvenstvu ZDA v tenisu ni bil naklonjen branilcema naslova, saj jim je na pot do finala postavil najmočnejšega možnega tekmeca. Prvi igralec sveta Carlos Alcaraz bi se moral v polfinalu pomeriti z Danilom Medvedjevom, na isti strani žreba v New Yorku sta tudi ženska številka 1 in 4, Iga Swiatek ter Jelena Ribakina.