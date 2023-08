Pri gradnji razglednega stolpa v Rogaški Slatini potrebna dodatna dela

Rogaška Slatina, 27. avgusta - Pri gradnji razglednega stolpa Kristal v Rogaški Slatini, ki bo visok 106 metrov, bodo potrebna dodatna dela. Trenutno je zgrajen do višine 85 metrov, potrebno je urediti še požarna vrata, dodatne strojne inštalacije ter razvode za potrebe interaktivne opreme in pohodne strehe razgledišča, so za STA povedali na slatinski občini.