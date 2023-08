V Lendavi obeležujejo 450-letnico prvih tiskanih knjig na ozemlju Slovenije

Lendava, 25. avgusta - V okviru Festivala Vinarium v Lendavi obeležujejo tudi 450-letnico prvih knjig, natisnjenih na ozemlju današnje Slovenije. To so tri knjige protestantskega pridigarja Györgya Kultsárja v madžarskem jeziku. Danes so pripravili mednarodno strokovno konferenco, v soboto in nedeljo pa bodo dragocene knjige v Lendavi tudi na ogled.