Na Hrvaškem opozarjajo pred ogrožanjem letal z laserji

Zagreb, 25. avgusta - Na hrvaških letališčih so od začetka leta do konca julija zabeležili 18 primerov ogrožanja varnosti letalskega prometa z uporabo laserskih žarkov, od leta 2021 pa skupno 59, so sporočili iz hrvaške agencije za civilno letalstvo (HACZ). Opozorili so, da se število tovrstnih primerov v zadnjih letih povečuje.