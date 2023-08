V Velenju se pričenja 26. festival Kunigunda

Velenje, 25. avgusta - V Velenju se danes pričenja 26. Festival mladih kultur Kunigunda, ki bo potekal do 2. septembra. Pri organizaciji festivala je letos sodelovalo več kot 70 mladih, društev in organizacij, pripravili pa so 20 različnih kulturnih dogodkov. Tako se bo zvrstilo šest koncertov različnih žanrov, na njih pa bo nastopilo 18 bendov ali posameznikov.