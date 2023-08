Kronika v zadnjih 24 urah

Ljubljana, 25. avgusta - Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 141 prometnih nesreč, od tega 22 nesreč z lahkimi poškodbami, štiri s hudimi, v eni prometni nesreči pa je oseba izgubila življenje. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 82 kršitev javnega reda in miru ter 81 kaznivih dejanj.