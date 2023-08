Ljoba Jenče s ciklom koncertov srednjeveških pripovednih pesmi

Cerknica, 28. avgusta - Pevka in varuhinja ljudskega izročila Ljoba Jenče nocoj v Gorici začenja serijo koncertov slovenskih srednjeveških pripovednih pesmi in balad ter nemških minezangov, povezanih s slovenskimi deželami. Ob spremljavi lutnjista Izidorja Erazma Grafenauerja bo v torek pela še v Kojskem v Brdih, jeseni pa na gradu Rajhenburg in v Celju.