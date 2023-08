Pregled - šport, 24. 8. (četrtek)

VALENCIA - Slovenska reprezentantka v ritmični gimnastiki Jekaterina Vedenejeva je na 40. svetovnem prvenstvu v Valencii, glavnih kvalifikacijah tudi za olimpijski turnir v Parizu 2024, nastopila z odliko. Vse štiri sestave je opravila brez napak in se v kvalifikacijskem mnogoboju uvrstila na visoko peto mesto ter s tem prepričljivo osvojila olimpijsko kvoto. Nato pa je v večernem finalu s trakom ponovila lanski dosežek in ubranila bronasto kolajno.

LJUBLJANA - Nogometaši Olimpije so na prvi tekmi zadnjega, 4. kroga kvalifikacij za evropsko ligo v Stožicah izgubili proti Qarabagu z 0:2 (0:2). Povratna tekma bo čez en teden v Azerbajdžanu. Olimpija bi v primeru, da izloči Azerbajdžance, igrala v skupinskem delu evropske lige, v nasprotnem primeru jo čaka igranje v skupinskem delu konferenčne lige.

TEL AVIV - Nogometaši Celja so izgubili prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za skupinski del konferenčne lige. V Tel Avivu jih je s 4:1 premagal najuspešnejši izraelski klub, 23-kratni prvak te države, Maccabi Tel Aviv. Za Izraelce je na tekmi ekip, ki jih vodita nekdanja soigralca pri Liverpoolu Robbie Keane in Albert Riera, tri gole dosegel zvezdnik Eran Zahavi, prvega v 22. minuti z enajstmetrovke, drugega v 51. minuti, tretjega pa z glavo v 72. minuti. V sodniškem dodatku je končni izid postavil Dor Turgeman, za Celjane je v 29. minuti izenačil Gregor Bajde. Povratna tekma bo naslednji četrtek v Ljubljani.

DUISBURG - Glavna slovenska kajakaška aduta na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Duisburgu Špela Ponomarenko Janić in Jošt Zakrajšek sta ostala brez želene kvote za nastop na olimpijskih igrah. Ponomarenko Janić na 500 metrov in Zakrajšek na 1000 metrov se nista uvrstila v finale A, prva se je uvrstila v finale C, drugi pa v finale D.Vozovnico za Pariz bosta tako morala loviti v dodatnih evropskih kvalifikacijah naslednje leto. V še eni olimpijski disciplini sta nastopila Matevž Manfreda in Anže Pikon, ki sta veslala v kvalifikacijah kajakaških dvojcev na 500 metrov ter se uvrstila v polfinale, ki bo na sporedu v soboto.

BAKU - Slovenskega strelca Jožeta Čeperja so malenkosti ločile do bronastega odličja na letošnjem svetovnem prvenstvu v Bakuju. V neolimpijski disciplini velikokalibrska pištola s središčnim vžigom 25 metrov je s 582 krogi osvojil nehvaležno četrto mesto. Šestindvajsetletni strelec iz Gornjih Ležeč je že na sredini tekmi v disciplini standardna pištola 25 metrov dosegel najboljšo slovensko uvrstitev v azerbajdžanski prestolnici, ko je osvojil enajsto mesto.

SLUIS - Britanec Joshua Tarling je v kronometru, drugi etapi kolesarske dirke Renewi Tour, upravičil vlogo prvega favorita. Kolesar ekipe Ineos Grenadiers, v vožnji na čas tretji na minulem svetovnem prvenstvu v Glasgowu, je bil na 13,6 kilometra dolgi progi v Sluisu prepričljivo najboljši, Belgijca Tima Wellensa je premagal za 14 sekund. Matej Mohorič, edini slovenski predstavnik na dirki, ki se je nekdaj imenovala Po Beneluksu in na kateri je gorenjski kolesar ekipe Bahrain-Victorious zmagal leta 2018, pred dvema letoma pa dobil dobil etapo, v skupnem seštevku pa takrat zaostal le za moštvenim kolegom Sonnyjem Colbrellijem, je zasedel deseto mesto, za najhitrejšim je zaostal 26 sekund. Mohorič je deseti tudi v skupnem seštevku, kjer so rezultati na vrhu enaki, kot so bili v kronometru.

NEW YORK - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v drugi krog kvalifikacij za nastop na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Po preobratu je s 4:6, 6:4 in 6:2 premagala Slovakinjo Rebecco Šramkovo. V naslednjem krogu bo igrala z boljšo iz dvoboja med Belorusinjo Irino Šimanovič in Rusinjo Tatjano Prozorovo. Že ponoči je bila uspešna tudi Kaja Juvan, ki je 29-letno Brazilko Lauro Pigossi premagala s 7:6 (4) in 6:2. Njena tekmica v drugem krogu bo 28-letna Japonka Haruka Kaji. Za preboj v glavni del turnirja bosta morali slovenski tenisačici premagati po tri tekmice.

BUDIMPEŠTA - Šesti dan svetovnega prvenstva v atletiki v Budimpešti prvič ni bilo slovenskega nastopa, na 400 m z ovirami pa je Nizozemka Femke Bol prišla do zlata (51,70). Eden najbolj romantičnih trenutkov v zgodovini 19 prvenstev se je zgodil že uvodoma, ko se je po prihodu v cilju hoje na 35 km, kjer sta zmagala Španca, zaročil slovaški par. V preostalih petih končnih odločitvah dneva so zlate medalje osvojili Grk Miltiadis Tentoglou v skoku v daljino (8,52 m), Jamajčanka Danielle Williams na 100 m ovire (12,43), Antonio Watson na 400 m (44,22), v metu kladiva pa Kanadčanka Camryn Rogers (77,22 m).

BAKU - Nekdanji šahovski svetovni prvak Magnus Carlsen je danes v Bakuju osvojil še svetovni pokal. To je bila zadnja med velikimi trofejami, ki je 32-letnemu Norvežanu še manjkala v vitrinah. Naslov si je zagotovil v pospešeni partiji (25 minut + 10 sekund za potezo) z Indijcem Rameshbabujem Praggnanandhaajem.

Carlsen je z zmago osvojil tudi nagradni sklad v višini 50.000 ameriških dolarjev (približno 46.000 evrov) ter se prebil na turnir kandidatov za izzivalca svetovnega prvaka.

SZCZECIN - Slovenska atletska reprezentanca gluhih je na evropskem prvenstvu v poljskem Szczecinu osvojila novi dve kolajni. Brežičanka Leja Glojnarič je s skokom dolgim 573 centimetrov prišla do zlate medalje v skoku v daljino, v teku na 400 m z ovirami pa se je z bronasto medaljo okitil Velenjčan Tadej Enci, njegov rezultat je znašal 56,33 sekunde. Dvajsetletna Glojnarič je pred tem postala tudi prvakinja v mnogoboju in podprvakinja v teku na 100 metrov z ovirami, Iris Breganski je bila v mnogoboju tretja, Enci pa je bil bronast že v teku na 400 metrov.