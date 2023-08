Severna Koreja že drugič neuspešno izstrelila izvidniški satelit

Pjongjang/Seul, 24. avgusta - Severni Koreji je spodletel že drugi poskus izstrelitve vojaškega izvidniškega satelita v orbito, je poročala severnokorejska tiskovna agencija KCNA. Kljub neuspehom namerava Pjongjang izstrelitev ponoviti oktobra. Izstrelitev so obsodili ZN in številne države, tudi Južna Koreja, Japonska in ZDA, ki opozarjajo, da Pjongjang krši resolucije ZN.