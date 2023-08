Mladina o protipoplavni zaščiti (25. 8.)

Ljubljana, 25. avgusta - Grega Repovž v komentarju Krivci piše, da se v velikem delu občin protipoplavna zaščita ne izvaja, da bi zaščitili obstoječa stavbišča in ljudi, ampak da se zaradi nje na dotlej poplavno območje razširi gradnja. Marsikateri župan in občinski funkcionar ima zato po njegovem mnenju razsežnost katastrofe, ki so jo povzročile poplave, na svoji vesti.