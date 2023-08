SD z delovno skupino za obnovo in razvoj Slovenije

Ljubljana, 24. avgusta - V SD so v luči nedavnih ujm oblikovali delovno skupino za obnovo in razvoj Slovenije. Vodil jo bo župan Ajdovščine Tadej Beočanin, še posebej se želijo osredotočiti na pripravo ukrepov za pomoč Koroški in Savinjski regiji. "Pozornost javnosti bo izginila, politika pa bo morala pa oddelati svoje," je ob tem poudarila predsednica SD Tanja Fajon.