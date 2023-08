V napadu z nožem na univerzi v Oslu poškodovana dva profesorja

Oslo, 24. avgusta - V napadu z nožem sta bila danes na univerzi v Oslu ranjena dva človeka, eden je utrpel hujše poškodbe in so ga prepeljali v bolnišnico, je sporočila lokalna policija. Napadalca so obvladali na prizorišču prisotni ljudje, kasneje so ga prijeli policisti. Žrtvi naj bi bila profesorja, napadalec pa študent.