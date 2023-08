Novomeški policisti v dveh dneh obravnavali 584 nezakonitih migrantov

Novo mesto, 25. avgusta - Policisti so na območju Posavja v sredo in v četrtek obravnavali 584 tujih državljanov, ki so nezakonito prestopili državno mejo oziroma niso izpolnjevali pogojev za bivanje v Sloveniji. Po prvih ugotovitvah prednjačijo državljani Afganistana, Maroka in Pakistana, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.