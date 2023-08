Pregled - svet, 24. 8. (četrtek)

MOSKVA - Ruska zvezna agencija za zračni promet je potrdila, da je bil med potniki letala, ki je v sredo strmoglavilo na letu iz Moskve v Sankt Peterburg, tudi vodja ruske najemniške vojske Wagner Jevgenij Prigožin. Umrlo naj bi vseh deset ljudi na krovu. Ruski predsednik Vladimir Putin je izrekel sožalje preminulim, Prigožina pa opisal kot nadarjenega človeka, ki je delal napake. Vrstila so se številna ugibanja in domneve v zvezi z incidentom. Kanal na Telegramu, ki naj bi bil povezan z Wagnerjem, je pisal, da je letalo sestrelila ruska zračna obramba. Številni podporniki Wagnerja so se poklanjali vodji skupine.

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v odzivu na domnevno smrt Prigožina dejal, da Ukrajina nima nič opraviti s tem dogodkom. "Mislim, da se vsi zavedamo, kdo je vpleten," je dejal novinarjem. Da je bila smrt Prigožina predvidljiva, pa je v sredo zvečer povedal svetovalec Zelenskega, Mihajlo Podoljak. Številne zahodne države so medtem svarile pred špekulacijami o dogodku, čeprav je več obveščevalnih virov navajalo verjetnost sestrelitve.

TOKIO/PEKING - Japonska je začela v Tihi ocean izpuščati hladilno vodo iz jedrske elektrarne Fukushima, ki je bila poškodovana leta 2011 ob katastrofalnem potresu in cunamiju. Kitajska je korak označila za sebičen in neodgovoren ter prepovedala uvoz japonske morske hrane. Južna Koreja je Tokio pozvala, naj transparentno in odgovorno deli podatke o vplivu izpustov. Izpust vode naj bi trajal 17 dni.

JOHANNESBURG - Voditelji petih največjih gospodarstev v vzponu (Brics) so se na vrhu dogovorili, da bodo 1. januarja 2024 v skupino sprejeli šest novih članic, je sporočil južnoafriški predsednik Cyril Ramaphosa. Nove članice bodo postale Argentina, Egipt, Etiopija, Iran, Savdska Arabija in Združeni arabski emirati.

KIJEV/SEVASTOPOL - V Ukrajini so obeležili dan neodvisnosti, ki ga je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski označil za praznik svobodnih ljudi. Ukrajinske sile so medtem izvedle posebno operacijo na zasedenem polotoku Krim, kjer naj bi se med desantom na zahodu Krima spopadli z ruskimi vojaki in tudi izobesili ukrajinsko zastavo.

KIJEV - Norveški predsednik vlade Jonas Gahr Store je med obiskom v Ukrajini napovedal, da bo Norveška Ukrajini dobavila protiletalske rakete iris-T in bojna letala F-16, kar bo ena največjih donacij vojaške opreme Ukrajini doslej. Dodal je, da bodo še sporočili podrobnosti o pošiljki, številu letal in dobavi.

KIJEV/MOSKVA - V ruskem raketnem obstreljevanju mesta Dnipro v osrednji Ukrajini je bilo po navedbah lokalnih oblasti ponoči ranjenih najmanj sedem ljudi, poškodovana so tudi stanovanjska poslopja. V Rusiji pa so ponoči sestrelili tri ukrajinske drone na območju regij Brjansk in Kaluga. O morebitnih žrtvah ali škodi niso poročali.

MOSKVA - Sodišče v Moskvi je ameriškemu novinarju Evanu Gershkovichu, ki so ga oblasti aretirale marca zaradi domnevnega vohunjenja, ponovno podaljšalo pripor, in sicer do 30. novembra. Prvič mu je sicer sodišče že maja pripor podaljšalo do 30. avgusta, junija pa zavrnilo pritožbo na to odločitev.

ATENE/ISTANBUL - V Grčiji se je na stotine gasilcev še vedno bojevalo s požari v naravi različnih razsežnosti. Vendar pa se je veter nekoliko umiril, kar lokalnim oblastem vliva optimizem. Medtem so turške oblasti za promet ponovno odprle ožino Dardanele, ki so jo pred dvema dnevoma začasno zaprle zaradi požara v bližini.

PJONGJANG/SEUL - Severni Koreji je spodletel že drugi poskus izstrelitve vojaškega izvidniškega satelita v orbito, je poročala severnokorejska tiskovna agencija KCNA. Izstrelitev je poskrbela za nemir tako v Južni Koreji kot na Japonskem, kjer so se oglasile sirene za zračni napad. Obsodili so jo tako Združeni narodi kot številne države, med drugim Južna Koreja, Japonska in ZDA, ki opozarjajo, da Pjongjang krši resolucije ZN.

NEW YORK - ZDA so sprejele sankcije proti ruskim posameznikom in entitetam, ki jih bremenijo vpletenosti v premestitve otrok z zasedenih območij Ukrajine. Na dolg seznam sankcioniranih državljanov Rusije bodo dodale 11 posameznikov, vključno z več regionalnimi komisarji za pravice otrok, ter dva tabora za otroke na Krimu in v Čečeniji.

WASHINGTON - ZDA so v sredo odobrile prodajo napredne senzorske opreme Tajvanu za bojna letala F-16 v vrednosti 500 milijonov ameriških dolarjev. Do nove napovedi dobave ameriške vojaške opreme za Tajvan prihaja v času vse večjih napetosti med ZDA in Kitajsko.

HARARE - V Zimbabveju so se nadaljevale predsedniške in parlamentarne volitve, prve po smrti dolgoletnega avtoritarnega voditelja Roberta Mugabeja, ki so se začele v sredo. Več volišč zaradi pomanjkanja glasovnic namreč ni moglo pravočasno odpreti svojih vrat. Opozicija zamude vidi kot jasen primer zatiranja volivcev. V državi so obenem aretirali 39 lokalnih volilnih opazovalcev.

MILWAUKEE - Na prvem soočenju potencialnih republikanskih predsedniških kandidatov za ameriške predsedniške volitve 2024 se je v Milwaukeeju v sredo osem prisotnih strinjalo le v kritikah na račun predsednika ZDA Joeja Bidna. Pri drugih vprašanjih so se napadali, med drugim tudi glede stališč do bivšega predsednika Donalda Trumpa, ki se soočenja ni udeležil.

NEW DELHI - Potem ko je indijska sonda Chandrayaan-3 v sredo varno pristala na Luni in s tem postala prvo plovilo, ki je pristalo v bližini doslej malo raziskanega Luninega južnega pola, je njen rover začel raziskovati površje tega Zemljinega naravnega satelita. V dveh tednih bo raziskoval še razmeroma nepoznan del Lune ter na Zemljo pošiljal fotografije in znanstvene podatke.