Na pomoč pri odpravljanju posledic ujme tudi mednarodna ekipa brigadirjev

Mežica/Črna na Koroškem, 26. avgusta - Že nekajkrat od začetka ujme so pri odpravljanju posledic naravne nesreče na Koroškem pomagali tudi brigadirji iz Medobčinskega društva brigadirjev Koroške. Danes pa se jim bodo na delovni akciji v Mežici in Črni na Koroškem pridružili tudi kolegi iz Makedonije in BiH. Skupno jih bo okoli 70.