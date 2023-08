Banke predlagajo ugodnejša posojila in enkraten prispevek celotnega gospodarstva

Ljubljana, 24. avgusta - Banke za pomoč po ujmi predlagajo ugodna posojila za obnovo domov s poroštvom države, ugodnejša potrošniška posojila in zakonsko ureditev moratorijev. Nasprotujejo enostranski obdavčitvi svojih dobičkov in so naklonjene enkratnemu prispevku celotnega gospodarstva. So pa vladi poslale predlog dodatnega solidarnostnega prispevka v sklad za obnovo.