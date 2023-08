V interventnem zakonu vrsta predlogov za podjetja in zaposlene, predlagan tudi obvezen prispevek v sklad za obnovo

z ukrepi na področju kulture v zadnjem odstavku

Ljubljana, 24. avgusta - Predlog interventnega zakona po avgustovski ujmi bo banke in hranilnice zavezal, da kreditojemalcem, ki so utrpeli škodo v ujmi, odobrijo do 12-mesečni odlog plačila posojil. Zakonski predlog prinaša tudi vrsto drugih ukrepov za podjetja, zaposlene in samozaposlene, vsi naj bi na nek način prispevali tudi v sklad za obnovo.