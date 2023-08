Na Hrvaškem zaradi prevoza migrantov pridržali slovenskega državljana

Slavonski Brod, 24. avgusta - Na Hrvaškem so pridržali slovenskega državljana, ki ga sumijo, da je v Italijo želel pretihotapiti 17 migrantov, ki so na nezakonit način vstopili v Hrvaško. Skupino tujcev so policisti odkrili v kombiju s slovenskimi registrskimi tablicami v sredo zjutraj na območju Slavonskega Broda.