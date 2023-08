Izola julija z rastjo turističnega obiska in nočitev

Izola, 26. avgusta - V Izoli so zadovoljni z julijskim turističnim obiskom. Zabeležili so 28.803 gostov, ki so skupaj opravili 118.149 nočitev. V primerjavi s preteklim letom to predstavlja dvoodstotno povečanje števila prenočitev, v primerjavi s predkoronskim letom 2019 pa šestodstotno. Posebej so zadovoljni z obiskom tujih gostov.