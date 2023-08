Po dežju v izolski marini novi oljni madeži

Izola, 29. avgusta - V izolski marini so se po ponedeljkovem izjemno obilnem deževju pojavili novi oljni madeži. Iz Hotela Delfin so danes sporočili, da je kurilno olje, ki je pozimi izteklo iz njihovega rezervoarja, tokrat prišlo v morje preko meteornega kanala. Do sredine avgusta so iz tal izčrpali 2500 litrov olja, v zemljini pa ga je verjetno še desetkrat toliko.