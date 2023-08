Grčija še naprej v boju s požari, Turčija ponovno odprla Dardanele

Atene/Istanbul, 24. avgusta - V Grčiji se na stotine gasilcev še vedno bojuje s požari v naravi različnih razsežnosti. Vendar pa se je veter nekoliko umiril, kar vliva optimizem, so sporočile lokalne oblasti. Medtem so turške oblasti za promet ponovno odprle ožino Dardanele, ki so jo pred dvema dnevoma začasno zaprle zaradi požara v bližini.