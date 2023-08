Ukrajinske sile naj bi v nočni operaciji na Krimu izobesile zastavo

Sevastopol, 24. avgusta - Ukrajinske sile so ponoči izvedle posebno operacijo na zasedenem polotoku Krim, so sporočili iz obrambnega ministrstva v Kijevu. Pripadniki vojne obveščevalne službe naj bi se med desantom na zahodu Krima spopadli z ruskimi vojaki, sodeč po posnetku pa so na ozemlju, ki si ga je Rusija enostransko priključila, izobesili tudi ukrajinsko zastavo.