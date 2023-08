ZN: Umetna inteligenca bo bolj verjetno dopolnjevala delovna mesta, ne uničevala

Ženeva, 26. avgusta - Generativna umetna inteligenca, kakršna so orodja, kot sta ChatGPT in Bard, bo bolj verjetno dopolnjevala obstoječa delovna mesta in ne uničevala, v pred kratkim objavljeni študiji ugotavljajo Združeni narodi (ZN). Največji vpliv tovrstne tehnologije na delovna mesta bo verjetno z vidika intenzivnosti in avtonomnosti, ocenjujejo.