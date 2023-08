Terase zdravstvenega doma v Izoli preuredili v ambulante

Izola, 24. avgusta - V Zdravstvenem domu Izola se bo v prihodnjem tednu končala notranja selitev nekaterih dejavnosti, potem ko so z nadzidavo teras v drugem nadstropju pridobili 360 kvadratnih metrov novih površin. Uredili so novo telovadnico fizioterapije in prostore integriranega centra za krepitev zdravja. Naložba je vredna približno milijon evrov.