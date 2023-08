V Mariboru se začenja 17. Platforma sodobnega plesa

Maribor, 26. avgusta - S plesno-gledališko predstavo LLouise po motivih življenja in dela francosko-ameriške umetnice Louise Bourgeois se danes v mariborskem lutkovnem gledališču začenja 17. festival Platforma sodobnega plesa. Do četrtka se bo zvrstilo 16 dogodkov, ob osrednjem festivalskem programu v lutkovnem gledališču še v Minoritski cerkvi in v GT 22.