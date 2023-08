Danes na Primorskem velika toplotna obremenitev, v prihodnjih dneh tudi v osrednji in jugovzhodni Sloveniji

Ljubljana, 24. avgusta - Agencija RS za okolje (Arso) je za danes za jugozahodni del države izdala vremensko opozorilo oranžne stopnje zaradi velike toplotne obremenitve po nižinah Primorske. V prihodnjih dneh, in sicer v petek in soboto, pa napovedujejo veliko toplotno obremenitev tudi v osrednji in jugovzhodni Sloveniji. Po državi se povečuje požarna ogroženost okolja.