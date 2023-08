Etnolog in kulturni antropolog Ambrož Kvartič za STA: Šege vzpostavljajo odnose med ljudmi in do presežnega

Ljubljana, 29. avgusta - Pri Mladinski knjigi je izšla knjiga Ambroža Kvartiča Od imena do spomina, ki prinaša pregled preteklih in sodobnih oblik šeg in navad skozi življenje na Slovenskem. Kvartič se je, kot je povedal za STA, projekta lotil z željo, da se bralec prepozna v zapisanem in morda obudi svoje osebne spomine, saj nas obredje skozi življenje spremlja od nekdaj.