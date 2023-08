Festival slovenskega jazza: Naj poplavam rek in potokov sledi poplava kulture

Kotlje, 24. avgusta - Potem ko so sprva načrtovani uvodni koncert letošnjega Festivala slovenskega jazza odplaknile posledice ujme, so v Jazzu Ravne, kjer so sestavili program, prepričani, da je zdaj čas za poplavo kulture. S koncertom na Rimskem vrelcu tako drevi začenjajo 19. Festival slovenskega jazza, ki do 23. septembra napoveduje 13 koncertov in druge dogodke.