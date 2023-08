V okviru projekta Mladinska umetnost za Zemljo bo v Šiški nastal nov mural

Ljubljana, 27. avgusta - V okviru projekta Mladinska umetnost za Zemljo (YAFE - Youth Art for the Earth) bodo med 1. in 15. septembrom v prostorih zavoda Mladi Zmaji - MČC Šiška potekale brezplačne delavnice o ulični umetnosti in okoljski trajnostnosti, namenjene mladim od 15 do 18 let. V sklopu istega projekta bo na zgradbi ob Kinu Šiška nastajal mural.