V zdraviliščih zadovoljni z obiskom med poletno sezono

piše Lilijana Pušnik-Čede

Celje, 26. avgusta - V slovenskih naravnih zdraviliščih so zadovoljni z obiskom med poletno sezono. Optimistični so tudi za jesen, saj zaznavajo rast povpraševanj za praznične dni do konca leta. Vse več zanimanja je za wellness pakete in vikend oddih, povečuje se število tujih gostov, so za STA povedali v Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč.