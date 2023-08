Med spustom po jeklenici na Bovškem trije poškodovani

Bovec, 24. avgusta - Na Bovškem so se v sredo med Krnico in Kaninom med spustom po jeklenici poškodovale tri osebe. Po prvih zbranih podatkih se je nezgoda zgodila približno sto metrov od starta, ko so osebe zadele vrh drevesa. Otrok z Madžarske se je pri tem predvidoma lažje poškodoval, otrok iz Slovenije in 41-letna Nemka pa huje, so sporočili s PU Nova Gorica.