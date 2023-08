Neurje povzročalo težave na avstrijskem Koroškem

Celovec, 24. avgusta - Avstrijsko Koroško je v sredo popoldne zajelo močno neurje, ki je po uničujočih neurjih v začetku avgusta znova povzročalo težave. Več kot 1500 gospodinjstev je ostalo brez elektrike, gasilci pa so opravili okoli 50 intervencij, predvsem zaradi plazov, poplav in podrtih dreves, je sporočil deželni center za alarmiranje in obveščanje.