Ministrstvo poziva operaterje k posredovanju ocene škode na omrežjih

Ljubljana, 24. avgusta - Ministrstvo za digitalno preobrazbo v okviru popisovanja škode po katastrofalnih ujmah, ki so v začetku meseca prizadele dele države, poziva telekomunikacijske operaterje, da do 30. avgusta posredujejo ocene škode na telekomunikacijskih omrežjih. Kot poudarjajo, je ocena škode informativna in ne predstavlja zahtevka za povrnitev škode.