Od sobote bo po napovedih spet obratovala tudi nihalka na Veliko planino

Kamnik, 24. avgusta - Od sobote, ko bo po katastrofalni vodni ujmi v začetku meseca predvidoma spet prevozna cesta med Stahovico in Kamniško Bistrico, bo začela znova obratovati tudi nihalka na Veliko planino, so sporočili iz Zavoda za turizem in šport Kamnik. Začetek obratovanja bo imel dobrodelno noto, od vsake prodane vozovnice bo šel en evro prizadetim v poplavah.

Cesta med Stahovico in Kamniško Bistrico bo od sobote dalje predvidoma odprta za ves promet, zagotovljena pa bo tudi redna avtobusna povezava. Pri vožnji na določenih odsekih ceste, ki vodi do priljubljene izletniške točke v Kamniški Bistrici in izhodišča za Kamniško-Savinjske Alpe, ob njej pa je tudi spodnja postaja nihalke na Veliko planino, bo še vedno potrebna velika previdnost in dosledno upoštevanje spremenjene prometne signalizacije, so v sporočilu za javnost opozorili v zavodu.

S ponovnim odprtjem ceste v Kamniško Bistrico bo po rednem voznem redu začela obratovati tudi nihalka na Veliko planino.

Velika planina je bila po uničujočih poplavah in zemeljskih plazovih v začetku meseca nekaj časa odrezana od sveta. V družbi Velika planina so se kljub veliki gospodarski škodi, ko so jo utrpeli zaradi poplav, odločili, da bo prihajajoči konec tedna dobrodelno obarvan. Od vsake prodane vozovnice za nihalko bodo en evro namenili prizadetim v poplavah, so napovedali.

V Zavodu za turizem in šport Kamnik tako goste vabijo, da od sobote dalje ponovno obiščejo Veliko planino in tamkajšnjo gostinsko ponudbo, Preskarjev muzej v pastirskem naselju in planinske koče v turističnem naselju.

Obe koči v Kamniško-Savinjskih Alpah, Kamniška koča na Kamniškem sedlu in Cojzova koča na Kokrškem sedlu, pa bosta po navedbah zavoda ponovno odprti za planince od 2. septembra dalje.

V nedeljo bodo na Veliki planini pred Preskarjevim muzejem obeležili tudi praznik trniča, tradicionalnega sira s planine. Obiskovalci bodo lahko ta dan spoznali postopek izdelave mase in oblikovanje sira, izvedeli pri katerih jedeh se uporablja trnič, svojega pa bodo lahko izdelali tudi sami.