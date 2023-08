Srbija nekdanji črnogorski ministrici zavrnila vstop v državo

Podgorica, 24. avgusta - Srbske oblasti nekdanji črnogorski podpredsednici vlade in ministrici za evropske zadeve Jovani Marović v sredo niso dovolile vstopa v državo, ker naj bi predstavljala varnostno grožnjo. Prepoved vstopa so obsodili črnogorski predsednik Jakov Milatović, nevladne organizacije in opozicija v Srbiji, medtem ko srbska vlada odločitve ni komentirala.