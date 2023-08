V občini Piran v sedmih mesecih več kot milijon nočitev

Portorož, 24. avgusta - V občini Piran so v prvih sedmih mesecih leta zabeležili 1,014 milijona nočitev, kar je dva odstotka manj kot v enakem obdobju lani, so navedli v Turističnem združenju Portorož. Število julijskih nočitev je medtem preseglo številke iz lanskega julija in julija 2019.