Mediji: Pohar zaradi poskusa umora sostanovalca v domu upokojencev v Preboldu pravnomočno obsojen na deset let zapora

Celje, 24. avgusta - Marca letos je bil Vinko Pohar obsojen na sedem let zapora zaradi poskusa uboja sostanovalca v domu upokojencev v Preboldu. Tožilstvo se je nato pritožilo na celjsko višje sodišče, kjer so pritožbi ugodili in sodbo spremenili. Pohar je zdaj pravnomočno obsojen na deset let zapora zaradi poskusa umora, poročata časnika Dnevnik in Večer.