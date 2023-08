Cene nafte še nekoliko navzdol

Singapur, 24. avgusta - Cene nafte so se danes še nekoliko znižale. Cene so pod pritiskom zaradi skrbi glede povpraševanja po nafti, saj kitajski konjunkturni motor ni na želenih obratih, poleg tega so razočarali v sredo objavljeni podatki iz območja z evrom in ZDA, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.