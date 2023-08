Začenja se Festival Vinarium

Lendava, 24. avgusta - Lendavsko poletje bo s številnimi dogodki razgibal Festival Vinarium, ki se začenja nocoj. Prinaša od koncertov, prek mednarodne znanstvene konference o prvi tiskani knjigi v madžarščini na slovenskem ozemlju, do kulinaričnih in športnih dogajanj, pravijo organizatorji. Za najbolj obiskana dogodka veljata Bogračfest in Lendavska trgatev.