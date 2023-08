V ruskem raketnem obstreljevanju Dnipra več ranjenih

Kijev/Moskva, 24. avgusta - V ruskem raketnem obstreljevanju mesta Dnipro v osrednji Ukrajini je bilo po navedbah ukrajinskih lokalnih oblasti ponoči ranjenih najmanj sedem ljudi, poškodovana so tudi stanovanjska poslopja. V Rusiji pa so ponoči sestrelili tri ukrajinske drone na območju regij Brjansk in Kaluga, poroča francoska tiskovna agencija AFP.