Borze v Aziji z rastjo

Tokio, 24. avgusta - Delniški indeksi na borzah v Aziji so se danes zvišali in tako sledili sredini rasti na Wall Streetu. Podatki iz ZDA in Evrope so pomirili bojazni, da bodo centralne banke še zviševale obrestne mere, tehnološka podjetja so dobila zagon z dobrimi poslovnimi rezultati izdelovalca čipov Nvidia, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.