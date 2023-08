Kaja Juvan uspešno začela kvalifikacije za OP ZDA

New York, 24. avgusta - Druga najboljša slovenska teniška igralka Kaja Juvan je uspešno začela kvalifikacije pred zadnjim turnirjem za veliki slam sezone, odprtim prvenstvom ZDA v New Yorku. Juvan je v prvem krogu lopar prekrižala z 29-letno Brazilko Lauro Pigossi, ki jo je Slovenka zanesljivo premagala s 7:6 (4) in 6:2.