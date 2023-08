Pregled - šport, 23. 8. (sreda)

Ljubljana, 23. avgusta - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v sredo, 23. avgusta.

BUDIMPEŠTA - Slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej je na svetovnem prvenstvu v atletiki v Budimpešti v finalu skoka s palico zasedla četrto mesto, s 4,80 metra pa je popravila svoj državni rekord na prostem. Četrta je bila tudi lani na SP v Eugenu. Naslov je ubranila aktualna olimpijska zmagovalka Katie Moon iz ZDA, prvo mesto pa si je s 4,90 metra delila tokrat z Avstralko Nino Kennedy.

BUDIMPEŠTA - Maruša Mišmaš Zrimšek je v kvalifikacijah petega dne svetovnega prvenstva v atletiki v Budimpešti na 3000 m zapreke v drugi kvalifikacijski skupini zasedla četrto mesto in se s časom 9:21,79 uvrstila v finale, ki bo v nedeljo ob 21.05. Slovenska rekorderka Anita Horvat je bila tretja v prvem krogu teka na 800 m v peti skupini in se je po mestih zanesljivo uvrstila v petkov polfinale.

GENT - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se od evropskega prvenstva poslavlja po predtekmovanju. V predtekmovalni skupini A je s štirimi porazi in z zmago proti Madžarski zasedla peto mesto. Četrto, ki bi zagotavljalo napredovanje v osmino finala, so Slovenke dokončno zapravile na zadnji tekmi proti Ukrajinkam (1:3).

VALENCIA - Jekaterina Vedenejeva je z odliko začela nastope na 40. svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v Valencii, glavnem kvalifikacijskem situ za poletne olimpijske igre 2024 v Parizu. Izkušena ritmičarka, ki nastopa na svojem petem SP, se je uvrstila v boje za kolajne najboljše osmerice in tako z obročem kot žogo zasedla šesto mesto.

PTUJ - Ptujčani, predvsem pa njegovi sokrajani iz Podvincev, so na tamkajšnjem nogometnem igrišču zvečer pozdravili njihovega športnega junaka Kristjana Čeha, ki je na pravkar potekajočem svetovnem atletskem prvenstvu v Budimpešti z metom diska 70,02 metra osvojil naslov svetovnega podprvaka.

NEW YORK - Najboljša slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela kvalifikacije pred zadnjim turnirjem za veliki slam sezone, odprtim prvenstvom ZDA v New Yorku. Zidanšek, 19. nosilka kvalifikacij, je v prvem krogu dvakrat s po 6:1 premagala Rusinjo Jekaterino Makarovo. V kvalifikacijah za glavni del turnirja bo poleg Zidanšek nastopila tudi Kaja Juvan.

LJUBLJANA - Eden najbolj prepoznavnih slovenskih športnikov, kolesar Tadej Pogačar, se je na edinstven način lotil zbiranja sredstev za pomoč prizadetim v poplavah, ki so v začetku meseca prizadele Slovenijo in povzročile večmilijardno škodo. Za vsako fotografijo in podpis bo - ob svoji začetni donaciji 10.000 evrov - v dobrodelne namene prispeval 10 evrov za odpravljanje posledic naravne nesreče.

ROESELARE - Belgijski kolesarski as Jasper Philipsen nadaljuje serijo uspehov v sprintih. Potem ko je tekmovalec ekipe Alpecin Deceuninck na dirki po Franciji dobil štiri etape, je zmagal tudi v uvodni etapi dirke svetovne serije Renewi Tour v zahodni Belgiji, 182,9 kilometra dolgi krožni preizkušnji s ciljem v Ardooiu. Na dirki kot edini Slovenec nastopa "vroči" Matej Mohorič (Bahrain-Victorious). Prvo etapo je kandidat za novo vrhunsko uvrstitev končal v glavnini, zasedel je 21. mesto, v skupnem seštevku pa je 23., za vodilnim zaostaja deset sekund.

NYON - Evropska nogometna zveza (Uefa) je izrekla kazni za nešportne dogodke, ki so se pripetili na povratni tekmi kvalifikacij za konferenčno ligo med Mariborom in Fenerbahčejem 17. avgusta v Ljudskem vrtu. Na tekmi je prišlo do navijaških izgredov, Uefa pa je s plačilom globe kaznovala tako Maribor kot Fenerbahče. Kazen za oba kluba je razvidna iz dokumenta pritožbene komisije Uefe, ki ga je STA pridobila od krovne zveze. Maribor bo plačal 40.000 evrov zaradi metanja predmetov na igrišče ter "nezadostne omejitve gibanja gledalcev".

MANILA - Šejk Saud Ali al Tani je novi predsednik Mednarodne košarkarske zveze (Fiba). Na 22. kongresu Fibe v Manili na Filipinih so danes izvolili tudi nove člane izvršnega odbora krovne zveze za štiriletno mandatno obdobje do 2027. Med izvoljenimi novimi člani je tudi Slovenec Matej Erjavec, predsednik Košarkarske zveze Slovenije.

BAKU - Slovenski strelec Jože Čeper je na svetovnem prvenstvu v Bakuju zasedel enajsto mesto v disciplini standardna pištola 25 metrov, medtem ko je Urška Kuharič današnjo tekmo v malokalibrski puški leže 50 metrov končala na 23. mestu.