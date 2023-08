Države Brics z dogovorom o širitvi skupine

Johannesburg, 23. avgusta - Voditelji petih največjih gospodarstev v vzponu (Brics) so se danes na vrhu skupine v Johannesburgu dogovorili o njeni širitvi in sprejeli pogoje za vstop, je sporočila južnoafriška zunanja ministrica Naledi Pandor. Razširitev podpirajo vse države skupine, vendar se razhajajo glede števila novih članic in časovnega okvirja njihovega sprejetja.