Pregled - svet, 23. 8. (sreda)

MOSKVA - Vodja najemniške vojske Wagner Jevgenij Prigožin naj bi bil med potniki, umrlimi v strmoglavljenju letala pri Moskvi. Letalo z desetimi osebami na krovu je v večernih urah strmoglavilo med letom iz ruske prestolnice v Sankt Peterburg, pri čemer naj bi umrlo vseh sedem potnikov in trije člani posadke.

NEW DELHI - Indijska sonda Chandrayaan-3 je varno pristala na Luni in s tem postala prvo plovilo, ki je pristalo v bližini doslej malo raziskanega južnega pola Zemljinega naravnega satelita. Sonda bo sedaj lahko izvajala znanstvene poskuse, zbirala podatke o mineralni sestavi površja in preverjala morebitno prisotnost vode na južnem polu Lune.

KIJEV - V ruskem obstreljevanju dveh vasi blizu mesta Liman na vzhodu Ukrajine so bili pozno v torek ubiti trije ljudje, so sporočile lokalne oblasti. Še najmanj štirje ljudje so bili ubiti, ko so ruske rakete zadele šolo v regiji Sumi na severovzhodu države, v napadu z droni pa je bila poškodovana infrastruktura za shranjevanje in izvoz žita v Odesi.

MOSKVA - Območje Moskve je bilo znova tarča napadov z droni. Dva so sestrelili, tretji pa je padel na poslopje v središču mesta, ki je sicer še v gradnji, je sporočil župan Sergej Sobjanin. Žrtev naj ne bi bilo. Je pa tri smrtne žrtve zahteval napad na regijo Belgorod. Ameriško zunanje ministrstvo je zagotovilo, da ne spodbujajo ali omogočajo napadov znotraj Rusije.

JOHANNESBURG - Voditelji petih največjih gospodarstev v vzponu (Brics) so se na vrhu skupine dogovorili o njeni širitvi in sprejeli pogoje za vstop, je sporočila južnoafriška zunanja ministrica Naledi Pandor. Razširitev podpirajo vse države skupine, vendar se razhajajo glede števila novih članic in časovnega okvirja njihovega sprejetja.

MADRID - Mesec dni po predčasnih parlamentarnih volitvah v Španiji je kralj Felipe VI. v torek vodji trenutne opozicije Albertu Nunezu Feijooju iz konservativne Ljudske stranke (PP) poveril mandat za sestavo vlade. Na položaju predsednika vlade ga mora potrditi še parlament, v katerem pa PP nima večine. O predlogu bodo poslanci odločali na zasedanju 26. in 27. septembra.

ATENE/MADRID - Ogromni gozdni požari na severovzhodu Grčije so se ponoči razširili v smeri zahoda proti mestu Komotini. Najhuje je še vedno v nacionalnem parku Dadia ob meji s Turčijo. Razmere ostajajo napete tudi v Atenah. Obsežen gozdni požar, ki je na španskem otoku Tenerife izbruhnil prejšnji teden, pa se je medtem nekoliko umiril. Skoraj 10.000 ljudi se je že vrnilo na svoje domove, nekaj več kot 3100 pa jih ostaja v zasilnih zatočiščih oziroma pri prijateljih in sorodnikih.

RIM - Italijanske oblasti so zasegle ladjo za reševanje migrantov nemške nevladne organizacije Sea-Eye, je v torek sporočila omenjena organizacija. Zaseg so odredili, ker je ladja kršila zakon, po katerem lahko opravi le eno reševalno akcijo naenkrat. To je bil sicer tretji zaseg ladje za reševanje migrantov v Italiji v dveh dneh. "Ponovno so nas obtožili, da smo izvedli več reševalnih operacij. Če tega ne bi storili, bi ljudje umrli," je v obrambo dejanj nevladnikov dejal predsednik Sea-Eye Gorden Isler.

MOSKVA - Rusija je po poročanju lokalnih medijev s položaja odstavila generala Sergeja Surovikina, nekdanjega poveljnika ruskih sil v Ukrajini in dosedanjega poveljnika zračno-vesoljskih sil. Surovikina, poznanega tudi pod imenom general Armagedon, od junija ni bilo mogoče opaziti v javnosti. Oblasti naj bi že imenovale njegovega začasnega naslednika.

BUDIMPEŠTA - Madžarska je iz zaporov izpustila več kot 1400 obsojenih tihotapcev ljudi, so potrdili v Budimpešti. Zaradi tega je Evropska komisija julija sprožila pravni postopek proti Madžarski. Komisija je ukrepala po tem, ko je madžarska vlada premierja Viktorja Orbana aprila odločila, da bo iz zaporov izpustila obsojene tihotapce ljudi in jim dala tri dni časa, da zapustijo državo. Madžarska je takrat ukrep utemeljila s prenapolnjenostjo zaporov.

ISLAMABAD - Na severozahodu Pakistana so vojaki s pomočjo helikopterjev in strokovnjakov za zipline v torek uspešno rešili vseh osem ljudi, od tega šest otrok, ki so bili več ur ujeti v gondoli na višini približno 274 metrov. Do nesreče je prišlo, potem ko se je pretrgal eden od kablov.

BRUSELJ - V članicah EU obeležujejo evropski dan spomina na žrtve totalitarnih režimov. Podpredsednica Evropske komisije za vrednote in preglednost Vera Jourova in evropski komisar za pravosodje Didier Reynders sta izpostavila, da z dnem "potrjujemo neštetim žrtvam totalitarnih in avtoritarnih režimov, da niso pozabljene, in obnavljamo zavezo, da bomo naredili vse v svoji moči, da se takšne tragedije ne bi več ponovile".

HARARE - V Zimbabveju so potekale predsedniške in parlamentarne volitve, prve po smrti dolgoletnega avtoritarnega voditelja Roberta Mugabeja. Za predsedniški stolček v državi, ki jo pestita huda gospodarska kriza in visoka inflacija, se v prvi vrsti merita Mugabejev naslednik Emmerson Mnangagwa in opozicijski voditelj Nelson Chamisa.

NEW YORK - Ustanovitelj bankrotirane kriptoborze FTX Sam Bankman-Fried je v torek na sodišču zavrnil vse obtožbe iz dopolnjene obtožnice, med njimi tudi, da je 100 milijonov dolarjev, nezakonito odvzetih strankam FTX, namenil za podkupnine politikov v Washingtonu. Bankman-Fried je obtožen sedmih kaznivih dejanj, med drugim zarote, pranja denarja in goljufije.