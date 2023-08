Od sobote po napovedih odprta cesta do Kamniške Bistrice

Kamnik, 23. avgusta - Od sobote bo po katastrofalni vodni ujmi v začetku meseca za ves promet spet prevozna cesta med Stahovico in Kamniško Bistrico, so sporočili iz Občine Kamnik. Cesta bo sicer prevozna le z dodatno prometno signalizacijo, bo pa zagotovljena tudi redna avtobusna povezava. Sanacija močno poškodovanih cest na območju Kamnika sicer poteka pospešeno.

Pri vožnji na določenih odsekih ceste, ki vodi do priljubljene izletniške točke v Kamniški Bistrici in izhodišča za Kamniško-Savinjske Alpe, ob njej pa je tudi spodnja postaja gondole na Veliko planino, bo še vedno potrebna velika previdnost in dosledno upoštevanje spremenjene prometne signalizacije, opozarjajo na kamniški občini.

Prevoznost ceste bo namreč Gorenjska gradbena družba kot upravljalec omogočil z dodatno prometno signalizacijo, do same Stahovice pa je za zdaj dostop možen zgolj po lokalni cesti Kamnik-Mekinje-Godič-Stahovica. Dela za vnovično prevoznost državne ceste med Kamnikom in Stahovico, vključno s postavitvijo montažnega mostu čez Kamniško Bistrico, namreč še vedno trajajo.

Tudi sicer se na območjih, ki jih je prizadela ujma s poplavami, še vedno izvajajo številna gradbena dela, zato na kamniški občini voznike pozivajo, naj bodo pri vožnji posebej previdni. Dela na najbolj kritičnih odsekih na širšem območju Kamnika, ki je bilo v vodni ujmi med najbolj prizadetimi, po zagotovilih občine potekajo pospešeno.

Na cesti od Stahovice proti prelazu Črnivec, kjer je promet dovoljen le določenim vozilom, bo medtem v soboto ves dan veljala popolna zapora ceste, in to zaradi urejanja plazu in prepustov na območju Črne pri Kamniku.