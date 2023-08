Na Ravnah na Koroškem jih najbolj skrbijo oskrba z vodo in plazovi

Ravne na Koroškem, 23. avgusta - Na Ravnah na Koroškem, kjer so pred napovedanimi nevihtami popoldne morali iz strug vodotokov začasno umakniti vse delovne stroje in preventivno izseliti nekaj ljudi, je potekala izredna seja občinskega sveta. Trenutno jih v občini najbolj skrbijo voda in plazovi, predvsem plazovito območje Tolsti vrh. Škoda po ujmi presega 10 milijonov evrov.